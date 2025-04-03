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Свежие комментарии

В основе всех начинаний - любовь.

В основе всех начинаний - любовь.

Много теплых, искренних слов звучало в понедельник, 31 марта, в профсоюзном комитете Общества. Все они были адресованы директору специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва ´Шинник´ Светлане Ивановне МИНЬКЕВИЧ.

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