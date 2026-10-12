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Ростех

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Ростех подключил авиакомпанию «Аврора» к сервису цифровой связи самолетов с землей ACARS

Ростех подключил авиакомпанию «Аврора» к сервису цифровой связи самолетов с землей ACARS

Фото: пресс-служба Госкорпорации Ростех Компания «Инфоком-Авиа» (в составе холдинга «Азимут» Госкорпорации Ростех) обеспечит самолеты дальневосточной авиакомпании «Аврора» российским сервисом цифровой связи с землей (ACARS).

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