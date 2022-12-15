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Гаспарян: США не могут себе позволить потерпеть третье поражение подряд

Гаспарян: США не могут себе позволить потерпеть третье поражение подряд

Запад старательно замалчивает информацию о реальном положении дел на Украине, рассказывая своей аудитории только о несуществующих «перемогах», и скрывая данные о потерях ВСУ или о плачевном состоянии украинской экономики.

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