В защиту Жерара Депардье выступили 50 деятелей культуры Франции

Около 50 деятелей культуры Франции, в том числе актер Пьер Ришар и певица Карла Бруни, потребовали не подвергать Жерара Депардье культуре отмены и позволить ему продолжать играть, несмотря на обвинения в изнасиловании и скандал вокруг этого.