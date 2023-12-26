В защиту Жерара Депардье выступили 50 деятелей культуры Франции

Около 50 деятелей культуры Франции, в том числе актер Пьер Ришар и певица Карла Бруни, потребовали не подвергать Жерара Депардье культуре отмены и позволить ему продолжать играть, несмотря на обвинения в изнасиловании и скандал вокруг этого.
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