ОСТАНКИНСКИЕ ВЕ...
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ОСТАНКИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ

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Студент из Останкинского покорил Россию яблочным равиолли

Студент 4 курса факультета «Ресторанный бизнес» 1-го Московского образовательного комплекса на Мурманском проезде Артём Маматказин взял золото Всероссийского чемпионата Chef a la Russ в категории «Молодой шеф».

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