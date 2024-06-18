Студент из Останкинского покорил Россию яблочным равиолли

Студент 4 курса факультета «Ресторанный бизнес» 1-го Московского образовательного комплекса на Мурманском проезде Артём Маматказин взял золото Всероссийского чемпионата Chef a la Russ в категории «Молодой шеф».
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