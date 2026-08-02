Новые правила ОСАГО начали действовать с 1 августа

В России с 1 августа вступили в силу новые правила ОСАГО, утвержденные Центробанком. Водители теперь могут вернуть часть стоимости полиса при отказе от него до начала действия — ранее деньги не возвращались, теперь их вернут за вычетом расходов на ведение дела.