Слово и дело

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Путин направил лидерам постсоветских стран поздравления в преддверии Дня Победы

Путин направил лидерам постсоветских стран поздравления в преддверии Дня Победы

Президент России Владимир Путин направил лидерам десяти постсоветских государств поздравительные послания по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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