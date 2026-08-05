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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ак Барс» ведет переговоры с Тарасенко и Дадоновым. Игроки вернутся в Россию, если не получат предложений из НХЛ («Бизнес Online»)

« Ак Барс » может подписать  Владимира Тарасенко и  Евгения Дадонова . Казанский клуб ведет переговоры с хоккеистами, но в данный момент неясно, согласятся ли они на переход, пишет «Бизнес Online».

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