Пресс-служба Народной милиции ДНР опубликовала видео уничтожения антенны и НРТК ВСУ в зоне СВО. Военнослужащие 150‑й мотострелковой дивизии 8‑й гвардейской общевойсковой армии успешно провели операцию по нейтрализации четырех антенных систем связи и одного наземного робототехнического комплекса вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Старорайское.
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