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Медведев: Европе придется заплатить бешеную цену, чтобы собрать Украину по кусочкам

Медведев: Европе придется заплатить бешеную цену, чтобы собрать Украину по кусочкам

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев раскрыл, чего будет стоить Европе собрать Украину по кусочкам https://listaj.

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