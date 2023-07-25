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25 июля 2023 года вступают в силу сразу несколько указаний Банка России, касающихся поправок в ОСАГО

25 июля 2023 года вступают в силу сразу несколько указаний Банка России, касающихся поправок в ОСАГО

﻿﻿25 июля 2023 года вступают в силу сразу несколько указаний Банка России относительно изменений в ОСАГО.

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Комментарии
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Дмитрий Грязев
Но часто страховые компании искусственно создают такие проблемы, чтобы не выдавать ОСАГО невыгодному для них клиенту.
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15 час.
Дмитрий Грязев
В Благовещенске и выгодному клиенту - ТОЖЕ! Езжу без ДТП, каждый год плачу все больше и больше, хоть у меня и стаж, и кбм ы всякие, - один хрен, постоянно мытарства какие-то с оформлением страховки, как доходит до, - ни одна страховая не выходит с предложением! Пора разворотить этот гадюшник по оплате за воздух для населения!
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15 час.

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