25 июля 2023 года вступают в силу сразу несколько указаний Банка России, касающихся поправок в ОСАГО

Дмитрий Грязев

В Благовещенске и выгодному клиенту - ТОЖЕ! Езжу без ДТП, каждый год плачу все больше и больше, хоть у меня и стаж, и кбм ы всякие, - один хрен, постоянно мытарства какие-то с оформлением страховки, как доходит до, - ни одна страховая не выходит с предложением! Пора разворотить этот гадюшник по оплате за воздух для населения!