Король обезьян, девушка-босс и невеста чародея: главные новости аниме за неделю

Юри уже были на льду, теперь очередь пиратов: ледовое шоу по «Ван-Пису» появится ближайшим же летом. Аниме-адаптация манги Букими Мики «Стесняшка» выйдет в этом году усилиями студии 8bit («О моем перерождении в слизь», «Синяя тюрьма: Блю Лок»).