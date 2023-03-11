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Король обезьян, девушка-босс и невеста чародея: главные новости аниме за неделю

Король обезьян, девушка-босс и невеста чародея: главные новости аниме за неделю

Юри уже были на льду, теперь очередь пиратов: ледовое шоу по «Ван-Пису» появится ближайшим же летом. Аниме-адаптация манги Букими Мики «Стесняшка» выйдет в этом году усилиями студии 8bit («О моем перерождении в слизь», «Синяя тюрьма: Блю Лок»).

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