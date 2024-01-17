Render Token (RNDR) готов к потенциальному прорыву: аналитик прогнозирует рост на 45-50%

Render Token (RNDR) привлек внимание аналитика World Of Charts, который отмечает формирование на графике модели бычьего флага, указывающей на потенциальный прорыв, который может привести к значительному росту на 45-50%.
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