ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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"Продолжает махать кулаками", - Пашинян вновь обвинил российских миротворцев

"Продолжает махать кулаками", - Пашинян вновь обвинил российских миротворцев

Politiki.net Все отдал, все признал - но выйти из ситуации премьер Пашинян хочет чистеньким, чтобы в учебниках армянской истории написали - Арцах потеряли исключительно из-за русских.

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Комментарии
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николай лейчинский
Пора получать ноебелевскую премию , и ... в кусты (швейцарские).
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5 час.
Юрий Солдаткин
А зачем сове что то обелять???
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5 час.
Владимир Соловьев
ПРОДАНА АРМЕНИЯ САМИМИ АРМЯНАМИ, КАК И РОССИЯ РУКАМИ ЕЛЬЦИНА, НО ВОВРЕМЯ СПОХВАТИЛАСЬ!
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2 час.

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