Экс-премьер Чечни предложил убрать из учебников теорию Дарвина

Он назвал ее первым шагом в разложении детей Бывший председатель правительства Чечни Муслим Хучиев обратился к главе Минпросвещения Сергею Кравцову с предложением исключить информацию о теории Чарльза Дарвина из школьных учебников.
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