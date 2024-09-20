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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Экс-премьер Чечни предложил убрать из учебников теорию Дарвина

Экс-премьер Чечни предложил убрать из учебников теорию Дарвина

Он назвал ее первым шагом в разложении детей Бывший председатель правительства Чечни Муслим Хучиев обратился к главе Минпросвещения Сергею Кравцову с предложением исключить информацию о теории Чарльза Дарвина из школьных учебников.

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