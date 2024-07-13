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Добрый Мир

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Снайперская пора: какие трофеи захватили бойцы группировки «Центр»

Снайперская пора: какие трофеи захватили бойцы группировки «Центр»

Снайперские пары выполняют на линии боевого соприкосновения целый ряд различных задач: занимаются «снайперским террором» в позиционных боях, поддерживают действия штурмовых групп, поражают пулеметчиков и гранатометчиков противника.

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