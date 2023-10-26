Das Erste: Германия оказалась самой расистской страной Евросоюза

Интересно, автор ничего не сказал о том как ведут себя мигранты по отношению к коренным жителям Германии и Австрии, может быть все сказанное им обыкновенная обратная реакция, или все мигранты там просто пушистенькие паиньки.

Валентина Литвяк

Расизм зашкаливает в Израиле, разве нет?! А в Германии, как и у нас в России население подвергается травле, запугиванию, оскорблениям, насилию среди белого дня со стороны взрослых и детей эмигрантов. Если не принять срочных и жестких мер по освобождению от дикарей, они заменят собой коренное население. Пятая колонна в России продажные чиновники и полицейские первыми будут замещены своими, пусть не думают, что останутся на своих теплых местах.