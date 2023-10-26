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Das Erste: Германия оказалась самой расистской страной Евросоюза

Das Erste: Германия оказалась самой расистской страной Евросоюза

По данным последнего исследования, среди стран ЕС проблема расизма в отношении темнокожих особенно остро стоит в Германии, сообщает немецкий телеканал Das Erste.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
У Германии, со времён Гитлера, есть свой патриоический гимн «Deutschland, Deutschland Uber Alles».
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3 д.
виктор матвеев
Интересно, автор ничего не сказал о том как ведут себя мигранты по отношению к коренным жителям Германии и Австрии, может быть все сказанное им обыкновенная обратная реакция, или все мигранты там просто пушистенькие паиньки.
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3 д.
Валентина Литвяк
Расизм зашкаливает в Израиле, разве нет?! А в Германии, как и у нас в России население подвергается травле, запугиванию, оскорблениям, насилию среди белого дня  со стороны взрослых и детей   эмигрантов. Если не принять срочных и жестких мер по освобождению от дикарей, они заменят собой коренное население. Пятая колонна в России  продажные чиновники и полицейские первыми будут замещены своими, пусть не думают, что останутся на своих теплых местах.
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3 д.

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