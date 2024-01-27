Бег в противогазах, коллективный поход в баню и журналист по случаю: истории крымских студентов

На этой неделе жители нашей страны шумно и весело отметили День российского студенчества. Поддавшись духу этого замечательного праздника, мы попросили учащихся крымских вузов вспомнить самые яркие события, произошедшие в стенах родной альма-матер.
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