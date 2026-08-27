Происшествия
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Происшествия

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Оперативники задержали жителя Марий Эл, который обманом похищал выплаты у участников СВО

Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Республике Марий Эл во взаимодействии с коллегами из МО МВД России «Волжский» пресекли противоправную деятельность ранее судимого 60-летнего местного жителя, подозреваемого в серии мошенничеств в особо крупном размере.

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