Оперативники задержали жителя Марий Эл, который обманом похищал выплаты у участников СВО

Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Республике Марий Эл во взаимодействии с коллегами из МО МВД России «Волжский» пресекли противоправную деятельность ранее судимого 60-летнего местного жителя, подозреваемого в серии мошенничеств в особо крупном размере.
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