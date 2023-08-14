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Стоимость аренды квартир начала сезонный рост

Стоимость аренды квартир начала сезонный рост

Долгосрочная аренда жилой недвижимости в стране начала увеличиваться в цене, причем сезонный рост в преддверии высокого осеннего спроса начался относительно рано.

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