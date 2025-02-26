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Царьград

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В Екатеринбурге появился в продаже редчайший британский кабриолет

В Екатеринбурге появился в продаже редчайший британский кабриолет

Владелец утверждает, что доехал на нём из Европы.В Екатеринбурге предлагают купить редкий британский кабриолет Triumph Spitfire 1977 года выпуска.

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