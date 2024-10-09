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Тетрадзе о «Динамо»: «Личка – классный тренер. Ему нужно еще немного времени, чтобы создать отличную команду. На чемпионскую нужно 2 сезона»

В прошлом сезоне бело-голубые заняли 3-е место в Мир РПЛ, в текущем сезоне идут на 5-й позиции.  «Личка – классный тренер.

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