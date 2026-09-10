В Смоленске поймали подростков за серию автомобильных краж

В полицию поступило пять заявлений местных жителей о хищении имущества из их автомобилей. Полицейские выяснили, что воры выбирали машины преимущественно отечественного производства, который были не заперты.
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