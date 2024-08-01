ВМФ России завершил учения по применению сил флотов и Каспийской флотилии

Объединения и соединения Военно-Морского Флота (ВМФ) России, участвовавшие в плановых учениях в операционных зонах Северного, Тихоокеанского и Балтийского флотов, а также в зоне ответственности Каспийской флотилии, приступили к свертыванию сил.