На «СКА Арене» пройдет Новогодний уличный фестиваль

Он начнется сегодня, 21 декабря, в 15:00 Сегодня, 21 декабря, на площадке «СКА Арены» начнется Новогодний уличный фестиваль, приуроченный к наступающему всероссийскому празднику и 78-летию хоккейного клуба.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии