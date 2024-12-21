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Петербургский дневник

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На «СКА Арене» пройдет Новогодний уличный фестиваль

На «СКА Арене» пройдет Новогодний уличный фестиваль

Он начнется сегодня, 21 декабря, в 15:00 Сегодня, 21 декабря, на площадке «СКА Арены» начнется Новогодний уличный фестиваль, приуроченный к наступающему всероссийскому празднику и 78-летию хоккейного клуба.

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