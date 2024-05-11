Посол Германии Егер исключил вступление Украины в НАТО до окончания конфликта

Киев не вступит в НАТО до окончания конфликта, заявил 10 мая посол Германии на Украине Мартин Егер.«Я думаю, что [членство Украины] в НАТО нереально, пока идет <военная операция>», — сказал он украинскому телеканалу ТСН, интервью опубликовано на YouTube-канале.