В хуторе Пухляковский Ростовской области завершилась 2-я юнармейская смена военно-патриотического слёта «Военный городок»

Ребята приняли участие в игре «Лазертаг», совершили марш-бросок, преодолели полосу препятствий, выполнили стрельбу из пневматической винтовки, участвовали в командных логических играх, соревнованиях по тактической медицине, тактической подготовке.
Ребята приняли участие в игре «Лазертаг», совершили марш-бросок, преодолели полосу препятствий, выполнили стрельбу из пневматической винтовки, участвовали в командных логических играх, соревнованиях по тактической медицине, тактической подготовке.
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