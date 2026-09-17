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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

7 подписчиков
🎂Сегодня, в день рожденья твой Слащилин Александр

🎂Сегодня, в день рожденья твой Слащилин Александр! Мы искренне желаем: Пусть положительный настрой Тебя не покидает! Успех сопутствует в делах, Удача следом мчится, И в жизни, словно в добрых снах, Все лучшее случится! Чтоб ты счастливым был всегда, Везучим и беспечным.

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