🎂Сегодня, в день рожденья твой Слащилин Александр! Мы искренне желаем: Пусть положительный настрой Тебя не покидает! Успех сопутствует в делах, Удача следом мчится, И в жизни, словно в добрых снах, Все лучшее случится! Чтоб ты счастливым был всегда, Везучим и беспечным.