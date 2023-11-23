«ПСЖ» выкупил права на Рамуша у «Бенфики» и подписал с ним 5-летний контракт

Португальский нападающий Гонсалу Рамуш стал полноправным игроком «ПСЖ». Сайт французского клуба сообщает, что «ПСЖ», арендовавший 22-летнего Рамуша у «Бенфики» в августе этого года, воспользовался своим правом выкупить права на форварда.