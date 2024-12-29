Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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OpenAI требуется больше денег на развитие, чем предполагалось ранее

OpenAI требуется “больше капитала, чем предполагалось ранее”, для того чтобы генерировать прибыль. На этой неделе ИИ-стартап заявил, что, переходя к новой коммерческой структуре в 2025 году, компания создаст общественную корпорацию для надзора за коммерческими операциями, что устранит некоторые из ее некоммерческих ограничений и позволит ей функционировать больше как быстрорастущему стартапу.

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