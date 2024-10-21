Под Пермью трое детей погибли во время пожара в многоквартирном доме 

Двухэтажный многоквартирный дом тушили спасатели минувшей ночью в поселке Уральский Пермского края. На пожаре 11 жильцов сами выбежали на улицу, пока МЧС боролось с пламенем, раскинувшимся на 140 квадратных метров.
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