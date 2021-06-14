Сотрудники школ и детсадов Москвы старше 65 лет будут работать дистанционно

РИАМО - 14 июн. Руководители и сотрудники образовательных организаций столицы старше 65 лет и имеющие хронические заболевания будут работать дистанционно, следует из приказа департамента образования и науки города, размещенного на сайте ведомства.
РИАМО - 14 июн. Руководители и сотрудники образовательных организаций столицы старше 65 лет и имеющие хронические заболевания будут работать дистанционно, следует из приказа департамента образования и науки города, размещенного на сайте ведомства.
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