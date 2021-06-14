РИАМО

27 подписчиков

Свежие комментарии

  • коля ларин
    людям под 100 лет,20000 рублей.сколько их осталось?чинуши себе в 10 раз больше выписывают.щедрость потрясает!!!!!!!!...Жители Подмосковь...
  • Алексей Гаврилов
    Удивительно но похоже что население стремительно глупеет — маска не способна защитить от вируса это очевидный факт пр...Более 90 нарушите...
  • Владимир Юркин
    Может кому за 65 брать простыни, белые тапочки отползать на кладбище по-тихому...Бедные пенсионеры, скоро наверно при...СМИ сообщили о пл...

Сотрудники школ и детсадов Москвы старше 65 лет будут работать дистанционно

Сотрудники школ и детсадов Москвы старше 65 лет будут работать дистанционно

РИАМО - 14 июн. Руководители и сотрудники образовательных организаций столицы старше 65 лет и имеющие хронические заболевания будут работать дистанционно, следует из приказа департамента образования и науки города, размещенного на сайте ведомства.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх