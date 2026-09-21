Дело Рустама Сафина: когда баллистика не складывается с обвинением

Почти два с половиной года Рустам Сафин находится под стражей. Для уголовного дела такого уровня это не просто календарный срок.
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