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Тото Вольфф: «Трамп, Брекзит и Абу-Даби-2021 – темы, которых все избегали за рождественскими столами»

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф считает, что скандальная победа пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена на Гран-при Абу-Даби-2021 вызывала столько же разногласий, сколько и громкие политические вопросы.

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