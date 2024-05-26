Транспортная полиция проводит проверку после столкновения теплоходов в Петербурге

Один из них пошел на обгон Ночью, 26 мая, в дежурную часть Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте поступило сообщение о том, что в акватории Невы у Литейного моста столкнулись судна.
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