Честность Nvidia: производитель накрутил тесты RTX 5090 и обманул пользователей Ко...

Честность Nvidia: производитель накрутил тесты RTX 5090 и обманул пользователейКомпания Nvidia вновь оказалась в центре скандала из-за манипуляций с демонстрацией производительности своей новой флагманской видеокарты RTX 5090, которая была официально представлена на CES 2025.
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