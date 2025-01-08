Честность Nvidia: производитель накрутил тесты RTX 5090 и обманул пользователей Ко...

Честность Nvidia: производитель накрутил тесты RTX 5090 и обманул пользователейКомпания Nvidia вновь оказалась в центре скандала из-за манипуляций с демонстрацией производительности своей новой флагманской видеокарты RTX 5090, которая была официально представлена на CES 2025.