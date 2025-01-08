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Честность Nvidia: производитель накрутил тесты RTX 5090 и обманул пользователей Ко...

Честность Nvidia: производитель накрутил тесты RTX 5090 и обманул пользователей Ко...

Честность Nvidia: производитель накрутил тесты RTX 5090 и обманул пользователейКомпания Nvidia вновь оказалась в центре скандала из-за манипуляций с демонстрацией производительности своей новой флагманской видеокарты RTX 5090, которая была официально представлена на CES 2025.

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