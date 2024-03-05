﻿В Тульской области произошли 24 пожара за неделю: удалось спасти 29 человек

24 пожара и 20 автомобильных аварий зарегистрировали на территории Тульской области за минувшую неделю, с 26 февраля по 3 марта, как сообщил начальник пресс-службы регионального управления МЧС России Максим Пряхин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии