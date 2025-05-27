Дайджест дня: Tank 700 без обвеса, будущий Audi Q3 и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"На российском рынке появилась новая версия внедорожника Tank 700 под названием Hi-Performance.
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