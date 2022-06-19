Масло конопли

Сегодня, вы все дальше от природы в этом постоянном стремлении к городскому образу жизни, вы забываете о ее ценностях и лечебных свойствах цветов и трав, не чувствуете энергию растений, знания о которых передавались из поколения в поколение.
Сегодня, вы все дальше от природы в этом постоянном стремлении к городскому образу жизни, вы забываете о ее ценностях и лечебных свойствах цветов и трав, не чувствуете энергию растений, знания о которых передавались из поколения в поколение.
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