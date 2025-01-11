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Наконец, Европа вернулась к своим корням ©

Наконец, Европа вернулась к своим корням ©

У меня есть друг, который сносит русский Telegram-аккаунт каждый раз, когда выходит на улицу. Потому что он живёт в Евросоюзе.

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Комментарии
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Константин Самарин
А что это так возбуждает россиян? Что они потеляли в Евро-союзе? Что, больше отдыхать негде? Или работать? Или это такая своеобразная забота о российских ворах-миллионерах, не могущих теперь вывозить из России доллары мешками?
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