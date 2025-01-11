У меня есть друг, который сносит русский Telegram-аккаунт каждый раз, когда выходит на улицу. Потому что он живёт в Евросоюзе.
Наконец, Европа вернулась к своим корням ©
Комментарии
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Константин Самарин
А что это так возбуждает россиян? Что они потеляли в Евро-союзе? Что, больше отдыхать негде? Или работать? Или это такая своеобразная забота о российских ворах-миллионерах, не могущих теперь вывозить из России доллары мешками?
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7 час.
Людмила Свириденко
Тут, вроде, писали по поводу пожаров в Лос-Анджелесе, что Господь всё видит. Ну так у Латвии есть шанс на внимание Господа.
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6 час.
Юрий Золотарев
Одно слово - Прие... дальше вы знаете.
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5 час.
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