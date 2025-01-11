Наконец, Европа вернулась к своим корням ©

Константин Самарин

А что это так возбуждает россиян? Что они потеляли в Евро-союзе? Что, больше отдыхать негде? Или работать? Или это такая своеобразная забота о российских ворах-миллионерах, не могущих теперь вывозить из России доллары мешками?