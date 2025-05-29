Снова пропускаем особо важных? Чиновники решили вернуть "мигалкам" приоритет наравне со скорой и пожарными

Новые меры будут касаться не только спецтранспорта.Минтранс России представило новый проект изменений в ПДД, подробно объясняющих порядок поведения водителей при встрече с машинами с активированными световыми и звуковыми сигналами.
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