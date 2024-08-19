Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    А ЗАЧЕМ нам нужен  Апти Алаудинов?!! СРОЧНИК ТОЛЬКО ОБУЧАЕТСЯ ВОЕННОМУ ДЕЛУ, если этот тупица еще этого не знает... А..."А зачем вы и ваш...
  • Сергей Суровегин
    Собрать мигрантов на площали и прилюдно сначало отрубить этому ублюдку руки, а потом и голову - только так они поймут...Появилось видео д...
  • Вадим Скоробогатов
    К двум БТРам привязать...И в разные стороны ...Первая пленная же...

Итальянские мобильные крематории уже в Сумах

Итальянские мобильные крематории уже в Сумах

Завершается вторая неделя боев в Курской области. Пока задачи разгрома вторгшейся на нашу территорию группировки противника решают мобильные соединения сил специальных операций, ВДВ, морская пехота, спецназ «Ахмат», разведывательные подразделения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх