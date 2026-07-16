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Еврей из Питера возглавил фонд Госдепа США для финансирования «Маршрута Трампа» через Армению

Еврей из Питера возглавил фонд Госдепа США для финансирования «Маршрута Трампа» через Армению

Правительство Армении на заседании в четверг одобрило законопроект о ратификации рамочного соглашения с США о стратегическом сотрудничестве по проекту "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (Trump Route for International Peace and Prosperity, TRIPP), который свяжет основную территорию Азербайджана с Нахичеванской автономной республикой через Сюникскую область Армении по дороге протяжённостью 42 км, и далее - с Турцией.

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Комментарии
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алекс кузь
Ради подобного рода проектов мекстные иуды идут на все. Как только окружающие их сограждане соглашаются терпеть таких земляков.
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1 м.