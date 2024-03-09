Борьба за данные: как власти США пытаются отобрать у Китая TikTok

Власти США не оставляют попыток принудить ByteDance продать TikTok. Двухпартийная группа американских законодателей представила закон, дающий китайской компании полгода на то, чтобы избавиться от своей доли в соцсети.
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