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Борьба за данные: как власти США пытаются отобрать у Китая TikTok

Борьба за данные: как власти США пытаются отобрать у Китая TikTok

Власти США не оставляют попыток принудить ByteDance продать TikTok. Двухпартийная группа американских законодателей представила закон, дающий китайской компании полгода на то, чтобы избавиться от своей доли в соцсети.

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