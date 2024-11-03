Макароны с фаршем или тушенкой — сытное и вкусное блюдо, приготовить которое сможет каждый. Но почему макароны по-флотски так называются и правда ли это блюдо связано с флотом? Макароны с фаршем или тушенкой — сытное и вкусное блюдо, приготовить которое сможет каждый.