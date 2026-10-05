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Бизнес журнал. Урал

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Денис Паслер рассказал об увеличении числа путевок на Черноморское побережье для юных свердловчан

Денис Паслер рассказал об увеличении числа путевок на Черноморское побережье для юных свердловчан

После обращения губернатора Дениса Паслера в федеральный центр для юных свердловчан дополнительно выделили 730 путевок на Черноморское побережье.

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