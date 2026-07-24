ИИ круглосуточно контролирует безопасность производства питания в Москве

На одном из московских предприятий, которое ежедневно поставляет питание для пациентов государственных медицинских учреждений, начала работать система искусственного интеллекта для контроля качества продукции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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