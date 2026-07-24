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МОСИНФОРМ

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ИИ круглосуточно контролирует безопасность производства питания в Москве

ИИ круглосуточно контролирует безопасность производства питания в Москве

На одном из московских предприятий, которое ежедневно поставляет питание для пациентов государственных медицинских учреждений, начала работать система искусственного интеллекта для контроля качества продукции.

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