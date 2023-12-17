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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Антон Белов: «СКА-Арену» надо обжить, а в качестве постройки я уверен»

– К сожалению, пока еще не удалось посетить «СКА-Арену», слишком занят работой в академии СКА. – Насколько масштабный проект себя оправдал? – Как и в случае с омской «G-Drive Ареной», нужно время, чтобы в раздевалках, в коридорах, на трибунах появился домашний уют.

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