Антон Белов: «СКА-Арену» надо обжить, а в качестве постройки я уверен»

– К сожалению, пока еще не удалось посетить «СКА-Арену», слишком занят работой в академии СКА. – Насколько масштабный проект себя оправдал? – Как и в случае с омской «G-Drive Ареной», нужно время, чтобы в раздевалках, в коридорах, на трибунах появился домашний уют.