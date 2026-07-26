Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Мирошник назвал «откровенной чушью» реакцию украинцев на удар ВСУ по Кирилловке

Мирошник назвал «откровенной чушью» реакцию украинцев на удар ВСУ по Кирилловке

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в эфире «Соловьев Live» для ИС «Вести» заявил, что украинские паблики предпринимают попытки оправдать удар вооруженных сил Украины (ВСУ) по турбазе в Запорожской области.

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