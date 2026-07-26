Мирошник назвал «откровенной чушью» реакцию украинцев на удар ВСУ по Кирилловке

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в эфире «Соловьев Live» для ИС «Вести» заявил, что украинские паблики предпринимают попытки оправдать удар вооруженных сил Украины (ВСУ) по турбазе в Запорожской области.