Мирошник назвал «откровенной чушью» реакцию украинцев на удар ВСУ по Кирилловке

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в эфире «Соловьев Live» для ИС «Вести» заявил, что украинские паблики предпринимают попытки оправдать удар вооруженных сил Украины (ВСУ) по турбазе в Запорожской области.
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