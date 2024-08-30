Дмитрий Туманов: «В «Созвездии» мы воспитываем мировую элиту через высокое искусство»

Когда откроется отремонтированный театр Алафузова, как воспитывают участников «Созвездия-Йолдызлык», почему движение не выходит на всероссийский уровень и своем сценарии, достойном «Оскара», рассказал в интервью «Татар-информу» генеральный продюсер фестиваля, лауреат Премии Правительства России в области культуры Дмитрий Туманов.