Дмитрий Туманов: «В «Созвездии» мы воспитываем мировую элиту через высокое искусство»

Когда откроется отремонтированный театр Алафузова, как воспитывают участников «Созвездия-Йолдызлык», почему движение не выходит на всероссийский уровень и своем сценарии, достойном «Оскара», рассказал в интервью «Татар-информу» генеральный продюсер фестиваля, лауреат Премии Правительства России в области культуры Дмитрий Туманов.
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